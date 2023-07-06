عائشة الماجدي: الجنجويد حريصين علي الأبيض بطريقة غريبة .. رسالة عاجلة للجيش





#في #بريد #هيئة #قيادة #الجيش —-( الأبيض ) —

بمتابعة لصيقة بما يحدث في الأبيض من مهاجمات متكررة وإرتكازات علي حواف المدينة علي مسافات متباعدة …

يبدو أن الجنجويد حريصين علي الأبيض بطريقة غريبة ويعود حرصهم وإجتهادهم لإستلام الحامية والقاعدة الجوية ومطار الأبيض …

الأبيض ياقيادة الجيش منطقة إستراتيجة مهمة للجنجويد وسقوطها يمثل منطقة تشوين داخلي وخارجي لهم ومنطقة ربط

الخرطوم بالولايات الغربية ودي ميزة تفضيلية مهمة ..

لذلك يالبرهان أكرب قاشك ومد الأبيض بكل الاحتياجات والامداد الكافي من الرجال والعتاد والسلاح حتي لا يفكروا فيها الجنجا مجرد تفكير …

أنا أعرف إن بالأبيض الرجال الرجال ( الهجانة أم ريش ) أعرف أنهم صمام أمان الأبيض وما جاورها ..

أعرف أنهم فُراس وعينهم حمراء ومكحلين بالشطة وهم السِم

القدر عشاء الجنجويد لكن لا يمنع يالبرهان بالوقفة معهم

من المركز أو الجيش ككل …

يالسيد البرهان نتمني أن لا يغيب بصرك عن ( الأبيض) …

الأحباب الرجال الهجانة ( الأبيض ) أمانة في رقبتكم

ما تتوصوا ..

أهل الابيض أقيفوا مع الهجانة كتف بكتف ضد الجنجويد ..

عائشة الماجدي