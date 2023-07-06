بقال: هل هناك موقع عسكري لم يدخله الدعم السريع ؟ بيرقداركم دا بنبلة بنزله ونجغمو





يقودون الحرب بالتخويف ويفتكرون قوات الدعم السريع تنصاع وتخاف ” بيرقدار ” زيها وزي طلس عاجل دخول ” 10 “ الوية في صفحات الحوري وفلول الكيزان ، ثلاثة أشهر الطيران تضرب شن سوا غير كلهن سقطن ..

ولدينا سفيان تعرفونه جيداً ، ولو الطيران يحسم المعارك لما أستمرت 3 أشهر بل لحسمت في 4 ساعات واسابيع العطاء وساعة النصر المتعطلة بتاع فلول الكيزان وطلس واكاذيب 72 ساعة بتاع يسري العطا ..

عيشوا اوهامكم والطلس وطمئنوا أنفسكم بالتضليل والكذاب والسواقة بالخلاء والمهم أرض المعركة وليس الميديا . هل هناك موقع عسكري لم يدخله الدعم السريع ؟ بيرقداركم دا بي نبلة بنزلو ونجغمو . الحرب دايرة ليها رجال اشاوس مشاة راجل بي راجل وعقيدة قتالية وليس بيرقدار ولا طائرات ..

ابراهيم بقال سراج