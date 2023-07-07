تيسير: تقارير صحفية عن عزم فاغنر نقل معظم أفرادها من أفريقيا





معركة هي الأكبر من نوعها سيخوضها بوتين عبر فاغنر القريبة جداً الآن من الحدود البولندية [بولندا عضو الناتو] وكييف العاصمة الأوكرانية – على بعد مئتي كيلو منها – ضد من؟

أوكرانيا فقط؟

لا

ضد دول حلف الناتو بأكملها

الناس المستبعدين إمكانية خروج فاغنر العسكري من أفريقيا تابعوا الأخبار في مقبل الأيام

تعدين قد ما يخرجوا بأخوي وأخوك إلا إذا حدثت مواجهة مباشرة مع أمريكا في الأراضي الأفريقية [متوقع حدوثها]

بالرغم من إني من أول ساعات لحرب روسيا أوكرانيا تكلمت عن الدور القذر اللي لعبتو أمريكا لإيقاع روسيا في حفرة الحرب ووضع دول أوروبا كلها في مواجهة ..

كنت اعتقد أن بوتين ذكي وداهية

لكن الأمريكان اثبتوا إنهم أكثر ذكاء وخبث ودهاء

هل بوتين حيقدر على القتال في جبهتين تبعدان آلاف الأميال عن بعضهم في وقت واحد؟ 😊

أخبار شبه مؤكدة من تقارير صحفية عن عزم فاغنر نقل معظم أفرادها في أفريقيا لينضموا لمعسكراتها في بيلاروس وتجنيد أعداد إضافية من الأفارقة والآسيويين ..

الأخبار دي أثارت مخاوف بولندا من إحتمالات تزايد الهجرة غير الشرعية (يعني البيجيبوهم للتجنيد يهربوا كمهاجرين) فقامت بنشر قوات حرس حدود وشرطة إضافية على حدودها مع بيلاروس ..

نذكر هنا إنو جزء كبير من المجندين تم نقله بالفعل أثناء الحرب الأوكرانية ..

لو تأكدت الأخبار دي معناها سيتقلص نشاط فاغنر العسكري في أفريقيا وسيقتصر على أنشطة التعدين ..

تيسير عووضة