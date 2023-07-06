تبيان توفيق: أصبح دليلهم عرمان قحط لاتمثل السودان





مجموعة ( قحط ) لاتعدوا من كونها شُله صبيان سطو على ثورة حين غفلة الزمان فأصبح دليلهم عرمان قحط لاتمثل السودان بعزته وجمال وجهه وثوابت قٍيًمهٍ ونخوة شبابه قحط هي عنوان للإرتزاق والفسوق والفجور والقٍيل والقًال من بها لايعرفون العمل الجاد كثيري الشكيه لأنهم عاجزون لايعملون ويكثرون الكلام وبذل النظريات السُرمديه قحط هي مجموعة صعاليك صنعناهم بأيدينا وأعطيناهم أكثر مما يستحقون لذلك كن عليهم ولا تكن مثلهم أو منهم فهؤلاء يجب أن يسحقوا من ذاكرة التاريخ السياسي أرفع صوتك وقُل

#قحت_لا_تمثلني

من يؤمن بأن قحت لاتعدوا من كونها شُلة مرتزقه سياسين متسلقين على دماء الشباب فلينسخ هاشتاغ

#قحت_لاتمثل_السودان

تبيان توفيق