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مصطفى ميرغني: ما اي زول اتسرق محله أو بيته أو عربيته معناه قروشه قروش حرام

2023/07/07
مصطفى ميرغني

ما اي زول اتسرق محلو أو بيتو أو عربيتو معناهو قروشو قروش حرام و ربنا أصلًا غضبان عليه
شوف الابتلاء ده بجي للناس كلهم و أشدهم بلاءً أكثرهم صلاحا و إيمانا (أشد الناس ابتلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل،ويبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه)
البلاء لمن يجي على الزول

بكون للزول الصالح كفارة للسيئات و رفعة للدرجات و زيادة للحسنات
و لمن ينزل على الزول الظالم بكون تأديب ليهو و عذاب و نقمة

مصطفى ميرغني

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