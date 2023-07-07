تبيان توفيق: وإنت ناسي إنك بيضة بايظة لي ديك معجز إسمه حمدوك





إنتحار قحاطي

مافي حاجه أسوء من إنك تكون حزب أمه ودجاجه في حظيرة قحط وعندك أمل في البعثين وشايف فكي منقه أفهم زول ورافع شعار لاللحرب ومنتظر إنهزام الجيش وشغال تكاكي بأسم المدنية وساكت ع إنتهاكات المليشيا وفوق لي ده بتصفق لي فولكر صفقة عشه الجبل وبتزعم إنك أحسن زول

وإنت ناسي إنك بيضه بايظه تابعه لي ديك معجز إسمه حمدوك ،، الزول العندوا صفات زي دي ده زول ميئوس منو ومُهيم من جوة وبره ولاحق حميدتي وهو ضحيه لثعلب مكار أسمو ياسر عرمان ،، معقوله لكن تكون بالصفات دي ولسع ما إنتحرته وشغال تتحكحك ومنتظر خالد سلك وطه إسحق يسحقوا ليك الجيش عشان يجيبوا ديمقراطية موسيفيني ويبقى ود إبراهيم الميرغني وزير ونصر الدين مريسه مُفتي !!

إنتحر يازول حصل نفسك

#لم_نفوض_قحت

#قحت_لا_تمثلني

تبيان توفيق