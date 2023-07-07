



ناس قحت حقو يكونوا جادين ويسألو عن رأي ضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة “المهني” عن الدعم السريع وهل في أي فرصة ليهو غير الحل وربما دمج من يصلح ممن تبقى. ممكن يسألوا الضباط الشرفاء والما شرفاء ذاتو من أقدم ضابط في المعاش على قيد الحياة لي أصغر جندي في الخدمة.بالنسبة للثوار رأيهم واااضح من زمان #الجنجويدينحل. وبالنسبة لي باقي الشعب السوداني الآن فهو واقف بكل وضوح #ضد_الجنجويد.

أكبر متساهل مع الجنجويد هو البرهان وهو الكان بقول الدعم السريع من رحم القوات المسلحة وهو الخلانا في الموقف دا، وهو القال الحرب عبثية بعد قرب يقتلوه. لكن الآن الشعب السوداني وأهم من كدا القوات المسلحة بطل التساهل والمماطلة وبقى يتعامل مع الدعم السريع بكل جدية كأكبر مهدد للإنسان السوداني والمجتمع السوداني والدولة السودانية، وعشان كدا الدعم السريع عندو خيارين بس :

*يستسلم ويتحل أو يتبل ويمشي لي الله..

حقو قحت تبدأ في التعامل مع الدعم السريع بجدية زي ما الشعب والجيش بتعاملوا معاه الآن.

*دا تعديل بسيط في المقولة الأصلية لتسمح بحلول سوي البل مع عدم قبول الدعم السريع مطلقا ودون أي تنازلات.

Mohammed Abdelbagi