الدعم السريع دخل بيت الضيافة بي أكثر من 200 تاتشر مسلح وما قدر يعتقل البرهان أو يقتله





⭕ نحن ما بنقول للجيش أحسم لأنه الجيش حسم المعركه دي أصلاً

حسمها لما الدعم السريع دخل بيت الضيافه بي أكثر من ٢٠٠ تاتشر مسلح وما قدر يعتقل برهان أو يقتله

الجيش حسمها لما إمتص الصدمه الأولي وكل الجيش الموجود في الخرطوم لا يتعدي بعض الالاف وكان الدعم السريع موجود بأكثر من ٨٥ الف مقاتل وكلهم مسلحين سلاح شخصي بخلاف الاسلحه الموجوده في العربات الدعم السريع بعتبار انه حشد ما لا يقل عن ٢٧ الف مقاتل في الخرطوم وحدها بخلاف ال ٤٠ الف الاصلا متواجدين

كانو مقاتلين جاهزين كل واحد منهم مسلح سلاح شخصي خلاف السلاح الموجود علي السيارات

حشد 1950 عربه قتاليه دفع رباعي لاندكروزر المعروف

حشد حوالي 104 مدرعه

حشد 171 عربه بوكس دبل كابينه

مسلحه

هذا الرقم إذا فككناه أو جمعناهو لي المستويات القتاليه البنعرفها نحن اللي هي اللواء والفرقه والكتيبه والمشاة

عباره عن 18 لواء

هي طبعا 27.sm

لكن لما نقسم ال

27.000 علي حجم اللواء

بتديك 18 لواء

18 لواء عباره عن سته فرق

سته فرق هذه تقريبا تقارب نصف عدد الفرق السودانيه الان الموجوده في السودان

الناس البقولو الجيش م عمل حاجة والجيش ما إشتغل

ستة فرق يا سادتي الكرام عبارة عن تقريبا نصف القوات المسلحة السودانية

اللي منتشرة في 18 فرقة

الجيش أصلا حسم المعركه لما قدر يحيد قوات الدعم السريع ويضرب مخازن اسلحتها وذخائرها بعمليات نوعيه إحترافية

الباقي ده ما حسم الباقي ده نضافة…والنضافه مستمره وكل يوم بتنضفو زي أي وسخ..

#إنهاء_التمرد

#الجيش_صاحي

#ده_جيش_بتداوس

*متداول