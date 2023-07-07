نزار العقيلي: قحت دي منو ؟؟





هاشتاق قحت لا تمثلني انا بعتبره هاشتاق غبي جدا” جدا” .. لامن تقول فلان او علان ما بيمثلك معناها بتأكد انو فلان ده بيمثل ناس انت مختلف معاهم .. بتديهو وزن ما حقيقي .. حتى الناس الكانت زمان بتقول قحت تمثلني و هسه بيقولوا نسحب التفويض من قحت ديل برضووو أغبياء جدا لانو اساسا قحت مافي زول فوضها .. قحت شلة هاملة جات اتلقطت و فرضت نفسها و قفزت على جثث الشهداء .. قحت دي صناعة مخابراتية ذيها و ذي الجنجويد .. الاتنين تمت صناعتهم في غرف مخابراتية .. تحالفهم مع الجنجويد بسبب انو الجهة الصنعتهم واحدة .. الصحيح انو نسأل و نقول قحت دي منو ؟؟ الهاشتاق الصحيح هو #من_هي_قحت .. السؤال ده ما سخرية مننا .. ده سؤال مشروع و مهم جدا” .. هات صور قيادات قحت و علقها في بورد قدامك بي دبابيس و حاول انك تلقى إجابة للأسئلة .. ديل منو ؟ و الجابهم منو ؟؟ من هي قحت ؟؟؟

نزار العقيلي