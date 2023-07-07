مواطن: بوتسودان من حيث المعيشة ارخص مكان رأيته بعد الحرب ومن حيث السكن اغلي مكان بعد مدني





🛑 بورسودان

المدينة البقت البديل الإداري والمخرج والمدخل للبلد

من حيث المعيشه ارخص مكان شفتو بعد الحرب بس من حيث السكن اغلي مكان بعد مدني لو ما كانت الأولى ودا بسبب جشع أصحاب الفنادق والشقق ( 30 الف اقل إيجار ممكن تلقاه لليوم دا في فندق شبه محترم من حيث الخدمات وفي فندق هلو اليوم بالدولار ما بالجنيه 120 دولار )

من حيث الأمن والأمان والاستقرار احلى مكان ❤️

شوارعها ضيقه وزحمتها كتيره بسبب العربات الجات كتيره من الخرطوم والمواصلات الداخلية فيها معظمها امجادات والتسعيره ثابتة لمعظم الخطوط ( 200ج وابعد خط بي 300ج )

متوفره فيها كل الخدمات الكانت في الخرطوم بس معظم المؤسسات البنكيه وشركات الاتصالات عندها مشاكل سستم وشبكة ( الشريحه الاريبا طول فتره ال ٣ الأسابيع الكنت فيها م شغاله فما عارف هسي حصل شنو)

الشغل التجاري فيها شبه ميت والرايج حاليا شغل أصحاب الوكالات والعقارات

انت ك زول جاي بورسودان شغل وعندك عربيه ممكن تشتغل ترحال بشرط انك توسع علاقاتك مع أصحاب الشقق ووكالات السفر وكل حاجه ليها علاقه بالسفر لأنك لمن تقيف ف الميناء منتظر الركاب البكون معظمهم جاي زول عابر وعايز يسافر وتقدر تدل الناس وتسهل ليهم مكان سكن والتفاصيل دي ح تعمل زباين معتمدين ومشاوير مضمونه بس كونك شغال تاكسي بس بدون علاقات ابشرك ما ح تنجز ( الرازق ربنا ❤️) بس البورت صغيره والركشات والتاكسي ما مقصره

لو ما عندك عربيه انسب خيار انك تكون زول مكنيكي وياريت عندك خبره في شغل التكييف حق العربات لانو في الزمن دا الصيف ومعظم العربات هناك موضوع التكييف بخرب سريع

ممكن تشتغل فني تكييف حق مكيفات المنازل برضو

لو زول حاره ممكن تعمل كارو مويه وتنجز ( في مشكله في موضوع المويه )

ممكن لو مصور تشرك للناس في الكرنيش والحتات السمحه دي ح تعبر والله لانو ما شفت الحركه دي هناك ❤️

ممكن تفتح كافي بس شايفهم كتار واذا اسلوبك مختلف ح تعبر

ممكن لو جلابي تشتغل استيراد من السعوديه عن طريق البورت وتوزع الولايات بس البورت في نفسها شبعانه من كل شي ( ربنا يديمها عليهم نعمه )

لو ماشي عشان تستقر هناك ما بنصحك لانو دا موسم الصيف وصيف بورسودان لو ما سمعت بيه اسأل ( ح تسيح 🙂)

انا ما حسيت فيها بغربه وكل الناس الشفتهم فيها كانو شايلين ملامح السودان السمح ومتاكد لو مشيت تاني وتالت ح انزل عند الناس دي ويشيلوني في رأسهم ذي ما عملو معاي 🥺 ❤️

اي شي بخصوص بورسودان سواء ماشي شغل أو استقرار مستعد اخدمك من خلال معرفتي بأهلها هناك ❤️

@محمد ادم احمد

#ملاذ_محمد💙.

