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القحاتة زعلانين شديد من هاتشاقات #قحت_لاتمثلني و #قحت_لا_تمثلني
طبعا، القحاتة زعلانين شديد من هاتشاقات #قحت_لاتمثلني و #قحت_لا_تمثلني
لأنها ماشي تيكة ومجموعه قرب يحل ١٠٠ الف في أقل من ١٢ ساعة ، وعشان الموضوع ده ماشي كاسح ، عاملين حركة غاية في الذكاء ، وذلك بانشاء و نشر هاتشاقات مكتوبة غلط ذي
#قحت_لا_مثلي
وهكذا ..
الموضوع ده للناس البتنسخ الهاتشاقات ساي ، ما بيرمي في عداد الهاتشاقين الرسميين الفوق ، وكده بتشتت جهود الهاشتاق وما بحقق الهدف المرتجى منه وهو الانشار وتحقيق اسكور عالي .
معلمين 🤣🤣🤣🤣🤣
الناس تنتبه وكت تنسخ ، وتتأكد من كتابة الهاشتاق بالطريقة السليمة عشان يتحسب في محله
الله يخليني لي جنس ده 😁
وليد محمد المبارك
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