



طبعا، القحاتة زعلانين شديد من هاتشاقات #قحت_لاتمثلني و #قحت_لا_تمثلني

لأنها ماشي تيكة ومجموعه قرب يحل ١٠٠ الف في أقل من ١٢ ساعة ، وعشان الموضوع ده ماشي كاسح ، عاملين حركة غاية في الذكاء ، وذلك بانشاء و نشر هاتشاقات مكتوبة غلط ذي

#قحت_لا_مثلي

وهكذا ..

الموضوع ده للناس البتنسخ الهاتشاقات ساي ، ما بيرمي في عداد الهاتشاقين الرسميين الفوق ، وكده بتشتت جهود الهاشتاق وما بحقق الهدف المرتجى منه وهو الانشار وتحقيق اسكور عالي .

معلمين 🤣🤣🤣🤣🤣

الناس تنتبه وكت تنسخ ، وتتأكد من كتابة الهاشتاق بالطريقة السليمة عشان يتحسب في محله

الله يخليني لي جنس ده 😁

وليد محمد المبارك