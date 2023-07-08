يشهد الله ندي القلعة قاتلت مع الجيش ب 3 مليون متابع من صفحتها





والله يا الجياشة بحماس ندي القلعة البتعملوا ب اللايف اليومي

واغانيها دي مفروض سرية واحدة منكم تدقش متحرك كامل من أم باغة بتاع الجنجويد ديل …

يشهد الله ندي دي قاتلت معاكم ب 3 مليون متابع من صفحتها يعني بتعادل قرابة فرقة لواء كاااااااامل ..

شكرًا ندي القلعة دفعتي بجيشك لحماس جيش الوطن …

حاليًا شغالة لايف في التك تكوك فيه ملاييين وديل كلهم بحبو القلعة وبالطبع واقفين معاها في صف الجيش ..

كسب الجيش الالاف وملاييين من الحب والدعم المعنوي

عائشة الماجدي

