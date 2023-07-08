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يشهد الله ندي القلعة قاتلت مع الجيش ب 3 مليون متابع من صفحتها
والله يا الجياشة بحماس ندي القلعة البتعملوا ب اللايف اليومي
واغانيها دي مفروض سرية واحدة منكم تدقش متحرك كامل من أم باغة بتاع الجنجويد ديل …
يشهد الله ندي دي قاتلت معاكم ب 3 مليون متابع من صفحتها يعني بتعادل قرابة فرقة لواء كاااااااامل ..
شكرًا ندي القلعة دفعتي بجيشك لحماس جيش الوطن …
حاليًا شغالة لايف في التك تكوك فيه ملاييين وديل كلهم بحبو القلعة وبالطبع واقفين معاها في صف الجيش ..
كسب الجيش الالاف وملاييين من الحب والدعم المعنوي
عائشة الماجدي
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