عائشة الماجدي شاهد بالصورة: جنجويدي يفتخر أنو دخل بيتنا وسرقوا بالكامل.. انا أوصي الجيش بأن يمسح بيتنا بالطيران





الجنجويدي يفتخر أنو دخل بيتنا وسرقوا بالكامل !!!!

يا جنجويدي أنا وهبت كل شئ من أجل الوطن

وعليك الله بعد ما سرقتو البتسرق رجعتوا تقعدوا في السراير وشغال ترسل لي صور سليفهات من الهول في الخاص …

بالمناسبة انا أوصي الجيش بأن يمسح بيتنا بالطيران كااااااامل ويساوي بالأرض أحسن من تتصورو فيهو انتوا …

ورفعت الاحداثيات قبيل

وبرضو ما برجع من دعم الجيش ✌️✌️✌️

عائشة الماجدي