



علي العرمان ياسر الذي فرتق الدعم السريع طوبة طوبة بوجهه المبروك علي الشعب !!

أن يعلم أنه إذا أراد أن يدخل نفسه وغيره من حِملان قيادات قحت في أي تفاوض مع العساكر قادم في الخارج !!

فأن الشعب السوداني الحقيقي سوف يرفع التمام المدني

للشفوت ويوفضهم للتفاوض بأسمه :-

@ مبارك أردول

@ مبارك الفاضل

@ ومعهم ثالث شاب مقاومة طردك تعرفه جيدًا يا ياسر

هؤلاء الثلاثة ضد الجنجويد وضد قحت وفي نفس الوقت شفوت

ويعرفوا كويس للقحاتة والعرمان …

هؤلاء سوف يكونوا شق مدني جاهز يدخل معاكم معمعة التفاوض كتف بكتف مع العساكر في اي دولة تحاولوا أن تدخلوا شقكم المدني في التفاوض مع العسكر فيها ..

لو فكروا يمشوا تلاتة أشخاص من قحت المركزي الذين لا يمثلوا الشعب السوداني ..

الشعب السوداني سوف يدفع بهؤلاء الثلاثة من المدنيين البعرفوا كويس للقحاتة وعرمان ..

بل بس✌️

لم نفوض قحت ✌️

النصر للجيش

جيش واحد شعب واحد

عائشة الماجدي