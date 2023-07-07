عائشة الماجدي: تابعت هاشتاق قحت لا تمثلني





تابعت هاشتاق قحت لا تمثلني —

يا سادة قحت أصلًا لم يتم تفويضها يومًا من الشعب السوداني عشان تمثلك ام لا ..

شلة مُراح قحت جاءوا فوق جثث شهداء ديسمبر وأستغلوا

دم شباب الثورة عشان ما يحكموا والكلام دا قالتوا واحدة منهم في فيديو إنهم عايزين دم كتير عشان يحكموا !!

وقد كان انتظروا لحدي ما استشهدوا كمية من الشباب والدم زاد

وقتها كانت قيادات قحت تمشي بالليل في غرف مظلمة تجتمع

مع أسيادهم من العساكر ومع صلاة الفجر يخرجوا بعربات الانفنتي الهدايا الشخصية نحن ذاتو بنسأل سيدهم المتمرد حردان دلقو العربات دي تبعك !

ليكتبوا هاشتاق الطلقة ما بتكتل بكتل سكات الزول وبنفس المنوال شباب الثورة يخرجوا والدم يزيد والقيادات أمثال سلك الجنجويدي يتصوروا منبطحين في احد المطاعم وامامه كولا ويتابع من شاشة هاتفه وهو مستلقي علي بطنه ..

بعدها تطور الآمر بعد أن حكمت قحت ذهبوا الشباب من مصابيين الثورة واعتصموا أمام بوابة مجلس الوزراء مطالبين بحقوقهم في العلاج طردهم سلك وخرج بباب شارع النيل لمجلس الوزراء وانا شهود بفيديو مسجل علي ذلك ..

حتي أبتعث الجيش مجموعة منهم للعلاج في الخارج بعد أن طردهم سلك بل أسأت لهم قيادات قحت والنشطاء تبعها ..

إذًا فليعلم الكل أن مُراح قحت جابتوا صدفة دماء الشباب

والمشي فوق جثثهم وهذا الأمر لم يتكرر الآن اقلاها الان الشباب كله ضد قحت بل الشعب السوداني كله ضد قحت ماعدا ( المنتفعين من نُشطاء قحت ومليشيا الجنجويد ) لكن الشعب

الواعي يدرك ان قحت في أربعة سنة اوصلته للدمار والهلاك

وضيق الحال في سنين قحت انعدم الدواء وانعدم الرغيف وانعدمت الكرامة ..

في عهد قحت انتشر الانحلال الاخلاقي ووصل الحد أن يُروج احدهم لإختطاف إبنته من الشارع واغتصابها لكي تصرف عليه المنظمات وتعطيه أحد الدول حق اللجوء السياسي…

وختمت قحت أيام عمرها الحقيرة بأن هددت الشعب السوداني كله أمام فيديوهات موثقة يالإطاريء يالحرب ..

وتحالفت قحت مع قائد التمرد حميدتي علي الجيش بل وعدت قحت قائد المليشيا الجاهل انه سوف يستلم الحكم في 6 ساعات !!

مُراح قحت هو من أوصل الشعب السوداني للحروبات والشتات وقطع الارزاق والتهجير !!

ود كلووو عشان شوية دراهم معدودة يعلف بها المتمرد هؤلاء

الحِملان من غير خجل !!!!

قحت لم يفوضها شخص وإن أرادت أن تستحمر الشعب من جديد فلتعلم ان الشعب سوف يطردها من كل الأماكن لتزيد هوانًا علي ضعفها ،..

هل يستطيع سلك الآن من غير حراسة أن يخرج للشارع العام وقدام المواطنيين كذاب والله الشعب ح ياكلك في سنونه !!

عطالة القحتجنجويد !!!

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عائشة الماجدي