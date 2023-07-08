



عار الاجيال القادمة : اسمع كلام البِبَكّيك!

إنت متخيل يا محايد لما ينتصر الشعب والقوات المسلحة حجم العزل الاجتماعي اللي حيمارس على أي زول وقف مع الجنجويد؟

إنت متخيل يا محايد منظرك ومنظر أولادك وأحفادك بعدييين لما يقولوا ليهم دا ولد زول عجز إنو يدين الانتهاكات البتمارس على شعبه، ووقف مع الجنجويد ضد جيش بلاده؟

يعني إنت قايل الموضوع دا بموت هنا؟

العار دا حيمشي معاكم للأجيال القادمة الما عندها ذنب غير إنو جدود جدودهم وصوا جدودهم على الوطن لكن جدودهم باعوا الوطن!

الشعب السوداني ما بنسى، والثقافة الشعبية غلابة. الأمثلة معروفة وكتيرة لي ناس بدفعوا تمن مواقف غلط من أهلهم من الأجيال السابقة. اها لازم تستوعب إنو الحرب دي تاريخية. يعني حدث كبيييير أي سوداني حيكون متذكر كان وين وبعمل في شنو لما بدت، ولي وين اتحرك وأهم حاجة خسر شنو. في ناس حيبدو من الصفر ويجوا أحفادهم يقولوا زماااااان كنا كويسين قبل الحرب لكن حصل لينا كذا وكذا. وديل هم الغالب الاعم من الشعب السوداني. اها ديل كلهم بكون عندهم مشكلة معاك إنت شخصيا وأولادك، لأنو الجنجويد الوقت داك بكونوا غير موجودين. بتفضل إنت وأولادك المساكين الما عندهم ذنب غير إنهم شايلين اسمك!

ليه يا محايد داير تكتب اسمك في التاريخ خائن؟ التاريخ يكتبه المنتصر مش؟ حتلقى اسمك تُصب عليه اللعنات من أطفال المدارس في حصص التاريخ. وأولادك حيتم تربيتهم وطنيا على إنهم يكرهوك!

يعني بس اتخيل ولدك يكون زي عكرمة ابن أبي جهل. أبوهو بدل يكون أحد العمرين قرر يكون في الجانب الخطأ من التاريخ. هسي عكرمة ذنبه شنو؟

ياخي خليك انتهازي مفتّح. أصلا الانقلاب طرشق والحرب دي ماشة تميّل. امرق نفسك! واولادك وسمعة أهلك بلا خالد سلك بلا ياسر عرمان!

اسمع كلام البِبَكّيك!

#ضد_الجنجويد

محمد عبد الباقي