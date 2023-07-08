تبيان: إنتو قايلين الدعامة ديل رجال عشان يمسكوا الاذاعة في السودان





إنتو قايلين الدعامه ديل رجال عشان يمسكوا الاذاعه الناس ماعارفه إنو الإذاعة ملانه رهائن والله لي حدها والله أي مفقود هُم حابسنوا جواها فالجيش ده يا جماعه والله عامل موقف الناس تبكي عشانوا وتفتخر في نفس الوقت

أقسم بالله لو الدعم السريع فيهو رجال ماكان مسكوا رهائن بريئين وختوهم جوه المباني وقعدوا ،،،

ياريت الناس دائمآ تسأل عن الحقائق وبس والحقيقه التكون واضحة بالنسبه ليكم من هسه ،، الجيش محاصر مقر الإذاعة وماعايز يشتبك اااي ماعايز يشتبك لأنو الإذاعه ملانه أرواح ،، ماتسمعوا لايفات المجارمه البيطلعوا وبيتبجحوا ديل والله مايسووا بعره ناس وسخ ماعندهم لانخوة ولا رجاله !! نوضح أكتر

الإذاعة

أفريقيا العالميه

مكاتب الشرطه في العربي

هيئة العمليات

كلها ملانه مواطنين وعساكر رهااااااائن والدعم مستخدمهم سااااتر كده فهمتوها يعني المسأله ما عدم قُدرة افهموهاااااا

تبيان توفيق