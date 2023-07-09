ما حا تجي أي لحظة أساوي فيها جرائم النظام السابق مع سكوت قحت تجاه جرائم ميليشيا الدعم السريع





ما حا تجي أي لحظة أساوي فيها جرائم النظام السابق العشتو يوم بيوم بما في ذلك صناعة ميليشيا الدعم السريع مع سكوت قحت المخزي تجاه جرائم ميليشيا الدعم السريع في الحرب دي.

عشان أكون واضح، رأي قحت في الجنجويد واضح شديد، من بدري لحدي ما الحرب دي قامت قحت كانت بتقول العسكر للثكنات والجنجويد ينحل، متفق معاك تماما إنو حاليا موقفهم مخجل جدا، لكن برضو عارف إنو موقفهم ده ناتج عن فهم خاطئ حا يدفعو تمنو من رصيدهم الفضل ليهم عند الشعب ده.

لحدي ما السياسيين في بلدنا دي يفهمو إنو مصدر القوة الحقيقية النظيفة في السياسة، هي أن تقف بقوة في صف المواطن المسكين ده، نحن كشعب عينا حا تطلع.

لا دول خارج بتساعدك، لا ميليشيا بتساعدك لا جيش ذاتو بساعدك، الطاقة النظيفة المتجددة، تقبع في رأي الشعب و الأسرة التعبانة النازحة دي. ممكن تختار خيارات الإنتصار السريع الساهلة، زي مثلا توازن القوة الداخلي والدعم الخارجي وغيرو، لكن لازم تتأكد قبل ما تعمل كده، إنو خيارك ده ما حايدوس علي شعبيتك.

في المشهد الحالي ده، ما شايف أسوأ من الجنجويد إلا العمل الجنجويد وساعدهم يصلو للمرحلة الوصلوها دي، ده هو المجرم الحقيقي.

في الوقت ده ما حا أميل لي أي معارك جانبية وأي كلام غير كده أنا شايفو تفريق للناس وتخفيف على الدعم السريع.

التحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة

صمام الأمان وحماة تراب الوطن وفخر السودان

كل الدعم للقوات المسلحة السودانية، ستظل القوات المسلحة هي المؤسسة الأولى والأم في السودان ،وهي مسنودة بكل أطياف الشعب السوداني شبابه وشيوخه ورجاله ونسائه واطفاله وهي العمود الفقري للدولة نحترمها ونحبها وندعمها في اي زمان ومكان اللهم الطف بالبلاد و العباد

#جيش_السودان

#جيش_واحد_شعب_واحد

#دحر_التمرد

#جرائم_الدعم_السريع

محمد نورين