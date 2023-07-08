بالصورة: يوسف عزت مستشار حميدتي كان يعمل تبع جهاز الامن واخوه كان معتمد في دارفور ومن قيادات المؤتمر الوطني





يوسف عزت مستشار حميدتي كرهنا فلول فلول بالله اخوه كان معتمد رئاسة في شمال دارفور ومن قيادات المؤتمر الوطني ومن قيادات ديوان الزكاة في السودان ويقول ليكم مهمشين ودولة ٥٦ للقطيع ..

نفس اخوه ده ساعد يوسف عزت في جمع تبرعات من الزكاة ومن الحكومة والمؤتمر لعلاجه من المرض النفسي ..

ويوسف نفسه اشتغل تبع شركة خاصة بجهاز الأمن والمخابرات..

د. عبد المحمود النور