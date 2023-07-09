



🔴🔴 (حينما ينطق اهل الحق)

الامير/حسن كافوت ، القيادى بحزب الامة

يرد علي

مجذوب مصطفي البعثي ….

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الإنقاذ أفضل نظام حكم في التاريخ الإسلامي بعد سقوط الدوله العباسيه و سقوط الإنقاذ يمثل أكبر نكبة للمسلمين بعد سقوط الأندلس، هذه حقيقه يجب أن تقال أمام الله و الناس و التاريخ..

بسقوط نظام الإنقاذ سقطت الدوله السودانية و انتصر اليهود و الصليبين في معركة الحق و الباطل…

للإنقاذ كانت هيبة للقرار و عبقريه في كل شي و قوة في السيادة الوطنية و عبقرية في العقول و الإبداع السوداني…

سقطت الإنقاذ بتكالب قوى الشر، سقوط الإنقاذ هو خسارة للمد العروبي سقوط الإنقاذ هو أول خطوط الإزعان للغرب و اليهود و أعداء الله في القرآن و السنة.

سقوط الإنقاذ خيبه في وجه كل أحرار السودان و الأمة العربيه سقوط الإنقاذ لم ينتج إلا الركوع و الاستسلام إلى اليهود و المستعمرين و الانحناء لغير الله،

بسقوط الإنقاذ سقط الأمن و العقيده و الحياء،

بسقوط الإنقاذ سقط كبرياء السوداني و همته، بسقوط الإنقاذ سقط كل شيء،

سقط الجنيه

سقط العلاج

سقط التعليم

سقطت الزراعة

سقط البترول

سقطت الكهرباء،

قل لي بربك بعد سقوط الإنقاذ من ماذا جنى السودانيون غير الهوان و الحج إلى الإمارات و الارتماء في أحضان اليهود

و انهيار القضاء و النيابة و الرقابة و التشريع.

قل لي ماذا جنى المواطن و الوطن الذي أصبح مستباحا لكل من هب ودب و أصبح ملطشة و مضحكة للهوانات،

أخي مجذوب ماذا جنيت انت من التغيير الذي حدث بلا خطه و بلا ضابط و بلا أسس و بلا ضوابط،

هل تسليم السودان و خنوعه لليهود و الصليبين و تسوله يعني لك انتصارا؟

هل العلمانية و الإباحية و الهمجيه و سب الله و رسوله و الاستهزاء بدين الله و الخلاعه و الابتذال العمالة تمثل أشواقا و انتصارا؟.

لم يخرج الشباب و الشيوخ و النساء الى الشوارع إلا من أجل الأفضل

فماذا جنوا غير محاصصة بين الجيش و الدعم السريع و كيانات لم و لن تكن في يوم من الايام تمثل السودانيين..

ماذا جنى الشعب السوداني غير محاصصات مع حركات عنصرية لا تمثل أهل السودان؟

هل خرج الشعب السوداني من أجل تقويض الدولة التي وقعت الآن فريسة في يد من لا يرحمون أحدا؟

اخي مجذوب انت تنتمي إلى حزب البعث تأكد لن تجني شيءا من انتماءكك كمواطن…

نعم سقطت الانقاذ وكما قلت فيها أخطاء أفراد و لكن بسقوطها سقط الوطن و إلى الأبد و سيواجه أبناءه أسوأ أنواع القتل و التشريد و التنكيل و الكبت و الاستبداد و العزل و الإرهاب خارج القانون

في بلد الحديث فيه عن الانتخابات جريمة

و الحديث عن المحكمة الدستورية جريمة

و الحديث فيه عن المجلس التشريعي جريمة

والحديث فيه عن حق التحري و التحقيق جريمة

و الحديث فيه عن الفترة الانتقاليه جريمة

و الحديث فيه عن اختلال القرارات و زيادة الأسعار جريمة

و الحديث فيه عن الجوع جريمة

و الحديث فيه عن و عن و عن و عن جريمة

تصنفك كووووز. سيخرج هذا الشعب و سيقول لكم إن كانت الكوزنة جريمة فليشهد التاريخ اني كوز..

نفس المسخرة التي أسقطت الديمقراطية في الثمانينات تتكرر باتفه و أحقر و أردا طريقة،

المرة دي بي عمالة و انفداسه للأسف من القوات ما في ولا ود مقنعة يطلع راجل يوقف الكلام الفارغ؛

بلد تكفر بالله و الرسول و ماتلقي نفاخ النار…اختشوا

🔴 حسن كافوت القيادي بحزب الامة 🔴