القحاتة تقول لهم عاوزين الجنجويد يطلعوا من بيوتنا ويشوفوا مشكلتهم مع الجيش (..)





القحاتة تقول ليهم عاوزين الجنجويد يطلعوا من بيوتنا و يشوفوا مشكلتهم مع الجيش بعيداً عن إستخدام المواطنين كدروع بشرية ، يقولوا ليك يعني إنتا ما عاوز الحرب تقيف ؟ إنت من ناس بل بس ؟

تقول ليهم مرحلة إيقاف الحرب بالكامل دي ما طمعانين فيها و شوفوا مفاوضاتكم و هدناتكم و مقترحاتكم بينما المواطن و داره و ماله في مأمن من عصابات الجنجويد ، يقولوا ليك و الله دي الحرب و دي الإنتهاكات المصاحبة ليها ، و دي حرب ولعوها الكيزان ، يعني إبتزاز بالأمن و الأمان و سلامة الروح ذاتا …

ناس بل بس تقول ليهم القصة دي نهايتا شنو ؟ و الجيش ده هل عندو خطة لإيقاف الحرب دي أو حسمها ؟ يقولوا ليك الحرب دي ولعوها القحاتة و الجيش ما مطالب بإنو يفصح عن خططوا و حا نبل الجنجويد و القحاتة …

و في الحقيقة المبلول الوحيد هو المواطن ، فالقحاتة و الجنجويد شايفين البحصل ليهو ده ضريبة الديمقراطية و الحكم المدني و إجتثاث الكيزان .

و ناس بل بس شايفين الجيش بريء مما يحدث للمواطن على يد عصابات الجنجويد .

و بين هذا و ذاك بقينا نحنا قدام القحاتة بلابسة

و في نظر البلابسة قحاتة …

و في نظر الكيزان نستاهل عشان ثرنا على نواب الله على الأرض …

و المؤسف أن جميع الفرقاء ليس لديهم حلول …

لا حل عسكري …

و لا سياسي …

جملتين مبتورتين :

بل بس

لا للحرب

كمال الزين