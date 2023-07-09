القحاتة تقول لهم عاوزين الجنجويد يطلعوا من بيوتنا ويشوفوا مشكلتهم مع الجيش (..)
القحاتة تقول ليهم عاوزين الجنجويد يطلعوا من بيوتنا و يشوفوا مشكلتهم مع الجيش بعيداً عن إستخدام المواطنين كدروع بشرية ، يقولوا ليك يعني إنتا ما عاوز الحرب تقيف ؟ إنت من ناس بل بس ؟
تقول ليهم مرحلة إيقاف الحرب بالكامل دي ما طمعانين فيها و شوفوا مفاوضاتكم و هدناتكم و مقترحاتكم بينما المواطن و داره و ماله في مأمن من عصابات الجنجويد ، يقولوا ليك و الله دي الحرب و دي الإنتهاكات المصاحبة ليها ، و دي حرب ولعوها الكيزان ، يعني إبتزاز بالأمن و الأمان و سلامة الروح ذاتا …
ناس بل بس تقول ليهم القصة دي نهايتا شنو ؟ و الجيش ده هل عندو خطة لإيقاف الحرب دي أو حسمها ؟ يقولوا ليك الحرب دي ولعوها القحاتة و الجيش ما مطالب بإنو يفصح عن خططوا و حا نبل الجنجويد و القحاتة …
و في الحقيقة المبلول الوحيد هو المواطن ، فالقحاتة و الجنجويد شايفين البحصل ليهو ده ضريبة الديمقراطية و الحكم المدني و إجتثاث الكيزان .
و ناس بل بس شايفين الجيش بريء مما يحدث للمواطن على يد عصابات الجنجويد .
و بين هذا و ذاك بقينا نحنا قدام القحاتة بلابسة
و في نظر البلابسة قحاتة …
و في نظر الكيزان نستاهل عشان ثرنا على نواب الله على الأرض …
و المؤسف أن جميع الفرقاء ليس لديهم حلول …
لا حل عسكري …
و لا سياسي …
جملتين مبتورتين :
بل بس
لا للحرب
كمال الزين
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