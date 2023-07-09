



حميدتي: الكاميرا لقطتني ساي، أنا مشغول مع القوّات؛

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حميدتي: أنا قاعد تحت شدرة البرهان اليمرق يقابلني؛

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حميدتي: أنا قاعد في بحري قاعد في أم درمان قاعد في الخرطوم؛

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حميدتي: (تسجيل صوتي إلى أشاوس الدعم السريع)

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(تكهّنات حول مكان حميدتي ما بين كينيا ويوغندا وإثيوبيا)

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عبد الرحيم: (وسط الجنود) بتحاربنا ليي يا برهان؟

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عبد الرحيم: (قالوا مرقها في تشاد)؛

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بريمة: أنا في شارع الهوا معاي الأشاوس ماشّين اليرموك؛

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بريمة: أنا في كبري ود البشير؛

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بريمة: أنا في شارع العرضة بيت المال؛

(الجاب العرضة لي بيت المال شنو 😕؟)

بريمة: ..

أنا قايل في النهاية ح يفضل بقّال الله ورقبته 😆!

#حميدتي_انتهى

عبد الله جعفر

