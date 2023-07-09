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حميدتي: أنا قاعد في بحري قاعد في أم درمان قاعد في الخرطوم
حميدتي: الكاميرا لقطتني ساي، أنا مشغول مع القوّات؛
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حميدتي: أنا قاعد تحت شدرة البرهان اليمرق يقابلني؛
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حميدتي: أنا قاعد في بحري قاعد في أم درمان قاعد في الخرطوم؛
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حميدتي: (تسجيل صوتي إلى أشاوس الدعم السريع)
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(تكهّنات حول مكان حميدتي ما بين كينيا ويوغندا وإثيوبيا)
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عبد الرحيم: (وسط الجنود) بتحاربنا ليي يا برهان؟
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عبد الرحيم: (قالوا مرقها في تشاد)؛
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بريمة: أنا في شارع الهوا معاي الأشاوس ماشّين اليرموك؛
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بريمة: أنا في كبري ود البشير؛
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بريمة: أنا في شارع العرضة بيت المال؛
(الجاب العرضة لي بيت المال شنو 😕؟)
بريمة: ..
أنا قايل في النهاية ح يفضل بقّال الله ورقبته 😆!
#حميدتي_انتهى
عبد الله جعفر
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