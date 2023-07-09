🌹تبيان توفيق: ونسات على رصيف المدنية





أدهشوني بإدانتهم ( لتاجر بقاله الإنقاذ ) وفعائله المُدونه على صفحات دفتر المشروع الحضاري لثلاثون عام ( بالتقسيط ) !! دون أن يًديٍنُوا فعائل ( تاجر حمير الثورة ) وفعائله التي دونها في دفتر الديمقراطية ( كاش داون ) ولثلاثة شهورٍ متصله فٍعل اليوم الواحد منها يُوازي فعائل الثلاثون عامٍ مكتمٍله أو تزيد !! مابين الأيام والأعوام بصيرةُ تتفتح وأوراقُ تًتًصفح وكلماتُ تُنقح وأحاديثُ تُنقعُ في مستنقع أنهار الوهم والضياع !! ومن بين سطورٍ دفاترها تتجد بارغة الأمل وعدمية الإنصياع لعقولٍ الآثنين الآثمين على كل أحلام الشباب !!

🌹 تبيان توفيق الماحي أكد