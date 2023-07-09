كل الخلافات زمان بين الدعم السريع وقحت كانت مجرد تمثيليات وتمويه على الشعب والجيش





تتذكروا لامن احمد ربيع سافر اثيوبيا مع حميدتي طلعت قوى الحرية و التغيير قالوا احمد ربيع ده سافر بدون تفويض مننا و لامن الاصم سافر مع حميدتي لي جوبا برضوو طلعت قحت و قالت الاصم سافر بدون ما نعلم .. تحالفهم مع المليشيا قديم جدا و التنسيق بينهم عالي جدا” و اكبر دليل على ذلك لامن الانصار سحبو خيمتهم من ارض الاعتصام قبل ساعات من عملية الفض و لامن احمد ربيع اتصل بي بعض الناشطات و طلب منهم الخروج من الاعتصام .. كل الخلافات الكانت زمان بين المليشيا و قحت كانت مجرد تمثيليات و تمويه على الشعب و الجيش .

نزار العقيلي