



#استراتيجية_اتطلقي

#جهالة_بعض_النسابة

الحرب الأخرى

👀بعض النسابة – رجال خاصة – لضعف خبرتهم في الحياة ، وربما لي قصور نفسي في دواخلهم ، وشعور بالنقص ،

لكن للاسف مصرين يخربوا البيوت ؛ يصروا على بنتهم في كل مشكلة اتطلقي اتطلقي ؛

👈بعضهم غيرانين منها بسبب مشكلات قديمة وحسد وشغل بنات واخوان الخ..

وقد تكون غيرة من الزوج نفسه !

👈وتلقى أباء للاسف عشان زعلان من امها الاصرت على الزوج ، او الواحد كان رافض الزيجة والبنت اصرت ؛ عشان يثبت صحة نظريته يكون سعيد انها تتطلق ويشجعها ، عشان بس يقول ليها مش قلت ليكي من اول ، ما اصلو دي شورة أمك .

😭وأول تطلق يقبلوا عليها في اول احتكاك انت فاشلة كان منك عمار كان اخترت زول زي ده ،

😭وبقيتي مطلقة ،

😭وشوفي هو زاته طلقك ساهل كيف عارفك ما منك فايدة ،

يعياروها ويعايروا عيالها كمان

ويسبوهم ويشتموا والدهم امامهم.

واحدة زي دي يوم اتصلت علي نص الليل انها اتشاكلت مع اهلها وهي رافعة طلاق في المحكمة على زوجها حلفتني اكلمه يجي يسوقها من قصاد الفرن !

وفعلا جبت الراجل مسكها حضنها ليك في الشارع وبكى

ألذ حاجة زحتو ليك وقالت لي جاي لي شنو مش قلت نا دايرني

المهم ساقها البيت بي بنتها طفلة والشكلة انتهت !

بعرف واحدة زي دي في الاخير حاولت تنتحر وطلبت نخش نرجع ليها زوجها .

وهكذا

لازم الناس تاخذ خبرة في حل مشكلات الزواج

الشيء قدامك ممكن يكون مشكلة منطقية والراجل غلطان

لكن بين الزوجين الحل ليس طلق

في اعتبارات كتيرة

اي زول يشجع على الطلاق يتذكر انه سيسال بين يدي الله كشريك

وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من خبب امرأة على زوجها يعني شارك في انها تكرهه !

اتقوا الله في بناتكم

الطلاق شرع

لكن ليس اسهل الحلول هو الافضل

محمد هاشم الحكيم

