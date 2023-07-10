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حكاية بطولية لاستشهاد امام مسجد بالخرطوم
لاحول ولاقوة الابالله
الأسد/ عباس مبارك شهيد باذن الله
بعد أن مل من احتلال الدعامة للرميلة أرقته مساجدها الصامتة ، فصلي بالناس الظهر والعصر جمع تقديم اول امس في مسجد الصحابة بالشجرة الحماداب – كما كتب ابراهيم الليلي – ثم قام بعد الصلاة وقال تعطلت مساجد الرميلة ونحن ماشين نرفع فيها الأذان ان شاءالله ، ولو ما رفعناه ما حتشوفونا تاني .
فنحسب أنه صدق الله
جلس الجسد جوار مساجد الرميلة وانطلقت الروح الى الجنة باذن الله
وسيرفع الأذان ان شاءالله في كل بقعة اسكتها المتمردون وأولها الرميلة .
اللهم اغفر له وارحمه وتقبل شهادته.
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