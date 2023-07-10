حكاية بطولية لاستشهاد امام مسجد بالخرطوم





لاحول ولاقوة الابالله

الأسد/ عباس مبارك شهيد باذن الله

بعد أن مل من احتلال الدعامة للرميلة أرقته مساجدها الصامتة ، فصلي بالناس الظهر والعصر جمع تقديم اول امس في مسجد الصحابة بالشجرة الحماداب – كما كتب ابراهيم الليلي – ثم قام بعد الصلاة وقال تعطلت مساجد الرميلة ونحن ماشين نرفع فيها الأذان ان شاءالله ، ولو ما رفعناه ما حتشوفونا تاني .

فنحسب أنه صدق الله

جلس الجسد جوار مساجد الرميلة وانطلقت الروح الى الجنة باذن الله

وسيرفع الأذان ان شاءالله في كل بقعة اسكتها المتمردون وأولها الرميلة .

اللهم اغفر له وارحمه وتقبل شهادته.