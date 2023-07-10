حكاية الطالب الراسب والجمل والمذيع مع ياسر عرمان الكيزان





*قصة مضحكة جدا* ..

*قصة الطالب الراسب والجمل والمذيع مع ياسر عرمان الكيزان*

يحكى في إحدى المدارس الحكومية رسب طالب في موضوع الإنشاء والتعبير مرتين، وهذا أمر غير اعتيادي أن يرسب طالب في مادة سهلة مثل الإنشاء والتعبير مرتين.

وعندما حضرت لجنة من المفتشين وسألوا المعلم عن سبب رسوب الطالب في هذه المادة، قال لهم: والله يا إخواني هذا الطالب لا يركّز، وفي كل مرة نطلب منه أن يكتب عن موضوع معين فيخرج عن صميم الموضوع ويدخل في موضوع آخر ليس له علاقة بالموضوع الرئيسي!

طلبت اللجنة من المعلم ان يقدم لهم عينات من مواضيع الإنشاء التي كتبها هذا الطالب.

فقال لهم المعلم، على سبيل المثال، طلبنا منه ذات مرة *كتابة موضوع إنشاء عن فصل الربيع*

فكتب الطالب التالي:

” فصل الربيع من أجمل الفصول في السنة، تكثر فيه المراعي الخضراء، مما يتيح للجمل أن يأكل ويشبع من تلك المراعي، والجمل حيوان أليف، يصبر على الجوع والعطش أيامًا كثيرة، ويستطيع المشي على الرمال بكل سهولة ويسر، ويربي البدو الجمل، فهو سفينة الصحراء، فينقل متاعهم ويساعدهم على الترحال من منطقة لأخرى .. الخ.!”

ويستمر الطالب في التغزل في الجمل، وينسى الموضوع الرئيسي!

فقال المدرسون قد يكون قرب موضوع الربيع من الجمل وارتباطه بالرعي هو الذي جعل الطالب يخرج عن الموضوع.

فقال المدرس: لا، بل في كل تعبير يخرج عن الموضوع، خذو على سبيل المثال هذا الموضوع الأخر الذي طلبنا من الطالب أن يكتب عنه…

*اكتب عن الصناعات والتقنية في اليابان.*

” تشتهر اليابان بعدد من الصناعات ومنها الأجهزة الإلكترونية والدراجات والسيارات، ويتنقلون عبر القطارات الكهربائية فائقة السرعة، لكن البدو في تنقلاتهم يعتمدون على الجمل، والجمل حيوان أليف يصبر على الجوع والعطش أيامًا كثيرة، ويستطيع المشي على الرمل بكل سهولة ويسر. ويربي البدو الجمل، فهو سفينة الصحراء، فينقل متاعهم ويساعدهم على الترحال من منطقة لأخرى .. والجمل حيوان صبور…”

قال المفتشون هل هناك موضوع آخر؟

فقال المدرس كل موضوع يبدأ فيه إلى نصف سطر وينتهي بصفحات عن الجمل ..

وهذا موضوع اخر بعيد جدا عن الجمل:

*اكتب موضوعا عن الحاسب الآلي وفوائده*

“الحاسب الآلي جهاز مفيد يكثر في المدن ولا يوجد عند البدو لأن البدو لديهم الجمل، والجمل حيوان أليف يصبر على الجوع والعطش أياما وليالي، ويستطيع المشي على الرمال بكل سهولة ويسر. ويربي البدو الجمل، فهو سفينة الصحراء، فينقل متاعهم ويساعدهم على الترحال من منطقة لأخرى..”!

فوافقت لجنة المفتشين على رسوب الطالب في مادة الإنشاء والتعبير للمرة الثالثة. فتقدم الطالب بشكوى للوزير بعد أن طلب الوزير التحقيق في الموضوع، فكتب الطالب في خطاب الشكوى:

*سعادة وزير التربية والتعليم* ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أقدم لمعاليكم تظلمي هذا وفيه أشتكي مدرس مادة التعبير لأني صبرت عليه صبر الجمل، والجمل حيوان أليف يصبر على الجوع والعطش أياما، ويستطيع المشي على الرمل بكل سهولة ويسر.

ويربي البدو الجمل ، فهو سفينة الصحراء، فينقل متاعهم ويساعدهم على الترحال من منطقة لأخرى، وكما يعلم سعادتكم أن الجمل يستمد طاقته من سنامه الذي يخزن فيه الكثير من الشحوم، أما عين الجمل ففيهما طبقة مزدوجة تحمي عيناه من الرمال والعواصف والرياح.

وآمل من سعادتكم النظر في تظلمي هذا وظلم المدرس لي مثلما ظُلم الجمل في عصرنا هذا بذبحه وأكل كبده في الفطور في جميع الوزرات والدوائر الحكومية.😅.

هكذا كان ياسر عرمان فى ردوده يلف ويأتي ويجيب عن اى سؤال بالفلول والكيزان

هل الديمقراطية عند موسفنى يا عرمان؟

لماذا ذهبتم لاوغندا لان كقوى حرية وتغيير و الديمقراطية و الفلول والكيزان هم من بدأ الحرب ولهم مصلحة و هل هذة الحرب تمرد فيها الدعم السريع على الجيش و لا ما تمرد؟ لا الدعم هو جزء من الجيش و يتبع للجيش ويفوق المائة ألف و لان الفلول والكيزان هم من قطع الطريق على دمج الجيش فى الدعم السريع ليصبح نواه لجيش واحد و هل الجيش على موقفه من حسم التمرد وعلى ماذا يتفاوض الجيش لا الجيش هو لايريد تفاوض لان الفلول والكيزان و ماهى مساعيكم لانهاء الحرب نحن قلنا لاللحرب و لان الفلول والكيزان ووو

من فوضكم اخ ياسر انتم غير منتخبين ولا تمثلون الشعب السوداني؟

الشعب طلع كله فى ترند قال لاتمثلنى قحت من ذهبت لموسفنى لايمثلنى.

لا لا نحن نمثل شعب لكن الفلول والكيزان بحاربونا وطردونا ونطلب من الجيش قبل الفلول والكيزان ما يبعدوا البرهان لان الكيزان الفلول الآن سيبعدون البرهان من قيادة الجيش ولن يسمحوا لنا بالدخول للسودان بعد ينتصر جيش الفلول والكيزان 😄😄

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