تبيان توفيق: تحالُف الجينقا = جنجا قحط





من أربعه سنة قالو الفضى الإعتصام الكيزان وفشلو في محاكمتهم قالو المجلس العسكري حق الكيزان ومابنتفق معاه وفشلوا وشاركوه ،، مسكوا الحكومة وقالوا حنبيد الكيزان ونعلقهم في المشانق قعدوا سنتين يتمحركوا ويكذبوا في النهايه فشلوا وسقطوا قالو حنودي البشير لاهاي للآن البشير قاعد واكبر مكنه فيك يابلد وبرضوا فشلوا ،، بعد خمسه وعشرون إكتوبر طلعوا قالو ده إنقلاب كيزان وماحنرضى بيهوا ولا ولا ولا في وبرضوا فشلوا وقعدوا مع البرهان ،، عملوا حاجة إسمها الإطاري وبرضوا فشل إشتراهم الدعم السريع عشان يكونوا حاضنة سياسيه ليهوا وبرضو فشلوا قالو لا للحرب وفشلو وقالو محايدين وفشلوا ،،

الناس ديل عباره عن كوم فشل وإنكشح في وشهم فااااشنوا الناس تدق صاح !!

تبيان توفيق الماحي أكد