السودانيون كافأوا الأتراك؛ بإعلام ضخم لطائرة بيرقدار ومنحوها اسم جديد (جغمدار)





الأتراك -ما نجيهم في مكروه-، قدّموا للسودانيين (البيرقدار)..

والسودانيون -والله ما قصّروا-، كافأوا الأتراك؛ بإعلام وإعلان ضخم للطائرة، والتي أصبحت على كل لسان..

وأدوها (اسم فني) كمان:

(جغمدار)

وبما إنو الشعب السوداني، عاطفي..

بعد شويه، عادي جدا تسمع:

بيرقدار الطيب دفع الله الخزين

بيرقدار موسى آدم نورين

بيرقدار محمد نور أوشيك

بيرقدار محمد ساتي صراف

#قحت_لاتمثلني

عمر أحمد محجوب الكنزي