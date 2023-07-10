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السودانيون كافأوا الأتراك؛ بإعلام ضخم لطائرة بيرقدار ومنحوها اسم جديد (جغمدار)
الأتراك -ما نجيهم في مكروه-، قدّموا للسودانيين (البيرقدار)..
والسودانيون -والله ما قصّروا-، كافأوا الأتراك؛ بإعلام وإعلان ضخم للطائرة، والتي أصبحت على كل لسان..
وأدوها (اسم فني) كمان:
(جغمدار)
وبما إنو الشعب السوداني، عاطفي..
بعد شويه، عادي جدا تسمع:
بيرقدار الطيب دفع الله الخزين
بيرقدار موسى آدم نورين
بيرقدار محمد نور أوشيك
بيرقدار محمد ساتي صراف
#قحت_لاتمثلني
عمر أحمد محجوب الكنزي
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