مروة الزين: ان شاء الله الخرطوم تكون مقبرة ماتبقى من الدعامة المجرمين





الله اكبر

الحمد لله وصل أمس امدرمان عن طريق شندي طريق السرواراب آلاف من قوات النخبة تم تجميعها في مدينة شندي من ولاية البحر الاحمر ولاية كسلا ولاية القضارف الولاية الشمالية ولاية نهر النيل وتضم خيرة ضباط وضباط صف وجنود الاستخبارات وجهاز المخابرات وتم إلحاق قوة لهم تقدر بحوالي الف ضابط صف وجندي من الشرطة الامنية والمباحث للعمل الخاص في ولاية الخرطوم وكان في استقبالهم العقيد ركن سيف الدين عمر الخمجان وأشاد بهذه القوات المنتقاة التي ستكون إضافة لقوات العمل الخاص في ولاية الخرطوم وتنظيف الخرطوم من دنس الغزاة والمتمردين

النصر للقوات المسلحة والخزي والعار لقوات الدعم السريع المتمردة

مروة الزين