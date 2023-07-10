لمن يسأل متي تنتهي الحرب في السودان ؟ دنيا زايلي ونعيمكي زايل





بكاء [يوسف عزت] ما جاء من فراغ جاء بعد حك مستمر للجنجويد ميدانياً ودبلوماسياً ..

الجنجاويدي البسيط ما يعرف مدى خسائر الدعم السريع إلا يفقد أخوه يكتب دنيا زايلي ونعيمكِ زايل.

[يوسف عزت] بيكون عارف حجم الخسائر والقتلى؛ عاوز يوقف الحرب الليلة قبل بكره؛ حتى تحركات قحت الأخيرة بضغط من [يوسف عزت].

[يوسف عزت] عرف أن الجيش كسب حلفاء دوليين زي “تركيا ومصر وروسيا”؛ وده خطر عليهم؛ وما مصير حفتر ببعيد.

التقارير تصل بصفة يومية لـ [عزت] بعدد القتلى وخاصة الأهل اخوانه واخواله المجغومين.

[يوسف عزت] اتعرض لضغوطات لأنه له دور رئيسي في اقناع [حمدتي] بالمصالحة مع قحت والانقلاب على البرهان

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فشل الانقلاب أصاب [يوسف عزت] بالصدمة وحالياً في مرحلة الإنهيار.

[يوسف عزت] انتقل من التفاخر بالسيطرة على 95% من الخرطوم إلى البكاء على الهواء مباشرة.

الحمد لله أولاً وأخراً على إنهيار هذه الميليشيا وشكراً لجيشنا العظيم.

دنيا زايلي وزايل نعيمكِ.

#قحت_لاتمثلني

Abram Davila