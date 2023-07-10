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اصبح الخبر فجأة في كل الوكالات والقنوات هو مقاطعة وفد السودان للإجتماع

2023/07/10
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اليوم في أديس ابابا
جاءت مبعوثة امريكا
وسفراء غربيين
وجمع من المنظمات التي هربت وتركت السودانيين في مواجهة الحرب
وحضر المال القذر من وراء الستار
ثم حضر قادة افارقة
وحضرت الإيغاد
وحضر كبار موظفي الاتحاد الافريقي
ومن بعدهم حضر القحاتة جميعهم، حتي من ذهب مستشفيا الي لندن احضروه يتوكأ علي عصا.
ثم حشدوا بقية الصغار
وفي الاخير جاءوا بحمدوك
ومستشاري زعيم التمرد
واعدوا الاوراق
ونسجوا المؤامرة
وفركوا أيديهم جزلاََ في انتظار الاجتماع ..
وفجأة قاطع وفد السودان الاجتماع
فأنطفات الأنوار
وتلاشت الإبتسامات وتقطبت الوجوه
وأنهار المسرح
اصبح الخبر ليس إجتماع هؤلاء وتجمعهم وليس حضور المبعوثة التي سافرت 18 ساعة لحضور الإجتماع وجلست يومين قبله في اديس ابابا
اصبح الخبر فجأة في كل الوكالات والقنوات هو مقاطعة وفد السودان للإجتماع ..
هذا هو الفخ الأول الذي تجاوزناه .. والحمدلله.
نتوقع ان ينسحب الوفد
ويمسخ عليهم الدنيا ..
أو أن يرضخوا لشروطنا.

Alnour Sabah

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