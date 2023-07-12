فيديو: تقرير فوزي بشرى.. والله متعنا في حنانا ياخ!





فوزي بشرى والله متعنا في حنانا ياخ!

تقرير فوزي بشرى دا عزاء حقيقي في وقت الشعب السوداني محاصر في حربه ضد المليشيا من قائد جيشه المعطل الدولة دي عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا لحدي القوى السياسية القادت ثورته وبتتواصل مع الأقليم والعالم بإسم ثورة من أعظم الثورات كانوا هم أول من نحروها وبإسم تحول مدني ديمقراطي كانوا هم أول من بددوه!



أنت شرف الكلمة في عهود الزيف يا فوزي بشرى. فقد ظلت كلمات هذا الفوزي بشرى بمحتواها الرصين ووقعها الرنان وسحرها الأخاذ واقتباسها الفطن ومجازها المرسل ووصفها البديع دوما وأبدا فوزا وبشرى لأشواق إنسان السودان. دائما ما تأتي تقاريره في اللحظات السياسية المفصلية لتضع باستمرار النقاط الغائبة على الحروف. وجد فوز وبشرى تقاريره إنسان السودان على وجه الخصوص والإنسان الناطق بالعربية على وجه العموم أينما كان في ثورته ضد الاستبداد أو في صراعه لإبقاء الدولة! بوركت يا ابن السودان الأسمر البار فقد كنت نصيرنا في زمن عزّ فيه النصير؛ فأنت حقّا مما فزنا به واستبشرنا وبك صدقا نفاخر!

عمرو صالح يس

