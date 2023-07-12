الدعم السريع خسٍر نعيمه وملكه وجاهه وسلطانه وسيرته ومسيرة تاريخه





هل تُصدٍق يال Alrabea Abd بأن دماء الآلآف من أبناءٍ الدعم السريع هي مهر إستقدام ياسر عرمان وخالد سلك وإبراهيم الميرغني والواثق ليكونوا حكاماً ووزراء بدولة ديمقراطية الدم والكلاش !! مهرُ ووشاح لقوانين المثلية والدعاره وسيداو ودولة الخماره وفصل الدين عن الدوله وتطبيق العلمانية وبيع موارد السودان !!

لقد خسٍر الدعم السريع نعيمه وملكه وجاهه وسلطانه وسيرته ومسيرة تاريخه وتعاطف الشعب السوداني جنى الموت وإنقطاع الأنسال وفقدان الشباب كل ذلك من أجل أشخاص في الأصل ينتمون لدولة 56 !!

بؤس شديد يالربيع

تبيان توفيق

