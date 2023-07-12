نزار العقيلي: (ده ما جيش عادي)





الليلة تمت عمليات نوعية و متفردة داخل بحري .. بل من امو داخل أحياء الدناقلة و الديوم .. الجغم من بيت لي بيت .. زنقة زنقة .. الجنجويد انسحبو بي كميات لمنطقة المؤسسة بحري .. كده ممكن نقول دي بداية قوية جدا في بحري و باذن الله ترجع بحرينا خالية من الجنجويد و من ( المعرصين ) .. اكبر ( معرص ) للدعامة في منطقة الشعبية شمال الليلة هرب من بحري و سافر عطبرة .. لكن قسما” عظما” راصدنكم واحد وراء التاني .. إلا نهجركم من بيوتكم و من السودان تماما” .. إلا تطلبوا لجوء في الحبشة و الحبشة زاااتها ترجى الراجيها .

كل ما تتكشف قدامنا خيوط المؤامرة بنكتشف انو قواتنا المسلحة كانت سابقانا بالف سنة ضوئية و قااااارية المخطط كويس .. كنا بنستغرب و نقول لييييه ما سحبو الجيوش من الولايات و في الحقيقة الجيش كان عارف انو في الف جهة منتظرة الجيوش تنسحب من مواقعها لدعم الخرطوم .. كان عارف انو في خطط لضرب النيل الازرق و كردفان و القضارف و كسلا .. الجيش في الخرطوم قعد شهرين بيقاتل بالكتبة و عناصر الخدمات و الحراسات .. الجيش كان عارف انو كينيا بتتربص و اوغندا بتتجهز و اثيوبيا بتحفر و تشاد بتتلون .. كلهم منتظرين الأسد يسقط عشان يقدموهو قربان لأسيادهم من الدول العظمى و لكفلاءهم من الأعراب .

الجيش بندقيته بتقاتل في المليشيا و عيونه على الحركات المسلحة و كرعينو بتثبت في تحرشات الدول المجاورة و دول الإقليم و العالم و بالو مع الخونة و الطابور الخامس .. ده جيش عادي ؟

ياتو جيش في الدنيا ممكن يصمد قدام تمرد و هجوم من داخل العاصمة و قدام تحرشات دول مجاورة بتدعم بالسلاح و المرتزقة و قدام حركات مسلحة بتتآمر و تحفر من تحت و قدام طابور خامس من داخله و قدام خونة و عملاء من الداخل … ياتو جيش ممكن يصمد و يصندد ؟؟

اثيوبيا و كينيا و اوغندا جابو آخرهم .. خربو وشهم على الآخر .. و خراب الوش دائما بيجي بعد الفشل .. العرب لابدين فوق راي .. و الجيش عايز يحددها مع الكل .. في نيته يصفر العداد تماما” .. باقي جيرانا المصريين ح نشوف رايهم بعد بكرة و حينها لكل حدث حديث .

#موية_بحري_يا_جيش

نزار العقيلي