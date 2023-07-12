الدعامة مستلمين الاذاعة من بدت الحرب غالبهم يشغلوها





انتو عارفين الدعامة الانا شفتهم

ديل وقاعدين في بيوت الناس والاسواق

ديل

ما منهم خوف

ما تسمع لي هرطقات دولة 56 وبتاع

هم ذاتهم دولة يعني شنو ماهم عارفنها

مجرد ناس ملقطين من كم دولة

والبقية من جهلة دارفور

والله ديل ولا عندهم مشروع في راسهم

ولا اي شي

خصوصا بعد موت حميدتي

يعني انتصر الجيش ولا انتصرو هم ما فارقه معاهم

المهم عندهم البنقو والعرقي

وهسي اليوم كان فتحو ليهم باب القيادة قال ليهم استلمو الحكم بشيلو

الاثاث حق المكاتب يبيعو في سوق دقلو وانتهي الموضوع

ياخ ناس مستلمين الاذاعة من بدت الحرب غالبهم يشغلوها

لحدي الان

وبجو يجروهم جر من البيوت حقت الناس عشان يطلعو يداوسو

محمد احمد نقد الله