لماذا لا يتحدث السيد حمدوك عن انتهاكات قوات التمرد ؟
#وقفة_للتاريخ- السيد عبدالله حمدوك رئيس وزراء (قحت) السابق طلع في الأيام الأولى للحرب تكلم عن ضرورة وقف الحرب وناشد قيادات القوات المسلحة السودانية و قيادات التمرد بتحكم صوت العقل كلامك مقبول يا السيد حمدوك ولكن الغير مقبول من شخصية مثلك أن تتكلم في الشأن السوداني من طرف واحد فقط.
و هنالك أسئلة تطرح نفسها ؟
لماذا لا يتحدث السيد حمدوك عن انتهاكات قوات التمرد ؟
لماذا لم يدين مق/تل والي غرب دارفور؟
لماذا لا يتحدث عن النزوح العرقي لسكان الجنينة ؟
لماذا لا يتحدث عن حالات الاغتصاب؟
لماذا و لماذا في أسئلة كتيرة محتاجه إجابة لكن ببساطة الرجل لديه أجندة و أهداف تتعارض مع المواقف الوطنية الشريفة وجاء الي السودان و حامل معه البند السادس و كل أنواع العمالة وكان الشعب السوداني يثق في الرجل لكن ظهر على حقيقته.
سؤالي للشعب السوداني؟
كيف زول عندو جنسية بريطانية و جواز بريطاني يكون في منصب رئيس وزراء ؟
#قحت_لا_تمثلني
#انتفاضة_السودان
#إنهاء_التمرد
#جيش_واحد_شعب_واحد
#ده_جيش_بداوس
سيد أحمد علي
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