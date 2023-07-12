



#وقفة_للتاريخ- السيد عبدالله حمدوك رئيس وزراء (قحت) السابق طلع في الأيام الأولى للحرب تكلم عن ضرورة وقف الحرب وناشد قيادات القوات المسلحة السودانية و قيادات التمرد بتحكم صوت العقل كلامك مقبول يا السيد حمدوك ولكن الغير مقبول من شخصية مثلك أن تتكلم في الشأن السوداني من طرف واحد فقط.

و هنالك أسئلة تطرح نفسها ؟

لماذا لا يتحدث السيد حمدوك عن انتهاكات قوات التمرد ؟

لماذا لم يدين مق/تل والي غرب دارفور؟

لماذا لا يتحدث عن النزوح العرقي لسكان الجنينة ؟

لماذا لا يتحدث عن حالات الاغتصاب؟

لماذا و لماذا في أسئلة كتيرة محتاجه إجابة لكن ببساطة الرجل لديه أجندة و أهداف تتعارض مع المواقف الوطنية الشريفة وجاء الي السودان و حامل معه البند السادس و كل أنواع العمالة وكان الشعب السوداني يثق في الرجل لكن ظهر على حقيقته.

سؤالي للشعب السوداني؟

كيف زول عندو جنسية بريطانية و جواز بريطاني يكون في منصب رئيس وزراء ؟

#قحت_لا_تمثلني

#انتفاضة_السودان

#إنهاء_التمرد

#جيش_واحد_شعب_واحد

#ده_جيش_بداوس

سيد أحمد علي