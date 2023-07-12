(مقابر الجنجويد في بحري) بنات سارة لاعبات ضاغط على المليشيا





الليلة بدت العمليات العسكرية في بحري رسميا” .. تسخينة بتاعت مدرب محترف صدمت المليشيا صدمة كبيرة خلاص .. الليلة انا اقتنعت تماما” انو خطة الجيش في عمليات الخرطوم خطة بتاعت شطرنج بس .. تابعت سير العمليات في ولاية الخرطوم من بداية المعركة .. رسمتها عديل و عملت ليها جداول و خرائط عشان اقدر استوعبها و برضو فشلت في استيعابها .. بالجد خطط شطرنج عديل كده .. اي ضربة للجيش او هجمة لقوات العمل الخاص بتكون مفاجئة للمليشيا و للطابور الخامس .. خطة عجيبة خالص .. مافي داعي نتكلم عنها كتير لمصلحة سير العمليات .

الآن مناطق البطانة انتشر فيها جيش عرمرم استلم البطانة دي و قفلها فوق و تحت .. يعني درب الانابيب اتقفل و درب الساسريب اتقفل و طريق ود ابو صالح في الباي باااي .. يعني المليشيا دي اصبحت في الكماشة .. مااافي سكة للهروب عبر البطانة .

المسيرات بنات سارة الصغار اتوفروا بي زيادة و اشتغلو فجخ و جلخ في شرق النيل و ضربو ارتكازات المليشيا في القنطرة بين كافوري و حلة كوكو و ضربو ارتكازات في طريق الخرطوم مدني .. بنات سارة لاعبات ضاااغط على المليشيا .. الجنجويدي لو قعد في السهلة مستهدف و لو قعد جوة دكاكين تقاطع السامراب و الحلفايا برضوووو مستهدف .. مااافي حل غير يدفن روحو في الارض برااااهو .

ده كلووو كوووم و المرافعين بتاعين الفشقة الوصلو امبارح بالليل كووووم تاني .. اخوان الشهيد عبد الرحمن .. مرافعين بياكلو لحم الناس .. الجنجويد اول ما سمعوا بوصول مرافعين الفشقة ضربتهم الرجفة و اصبحوا يعتقلوا في المواطنيين اعتقالات عشوائية عشان يتخذوهم دروع بشرية .. جيش الفشقة ده ما بهاظر .

عمليات بحري دورت بصورة جميلة و بتكتيك عالي جدا و بعمل نوعي في العمق .. اذا استمرت عمليات بحري بذات الاسلوب ده معناها ممكن نقول انو بحري دي خلال تلاتة اربعة ايام ح تكون نضيفة تماما” .. ابشركم كمان بانو المهندسين و الفنيين الحيشتغلو محطة بحري جاااهزين و حراسات الموقع ذاتها تم تجهيزها عشان تحرس المحطة بعد تحريرها .. و ذي ما قال الحبيب اللواء عتباني ود بحري الاصيل انو صلاة الجمعة ح تكون في مسجد بحري الكبير باذن الله .

هسه الموضوع الشاغل بالي جدا” هو موضوع جثث المليشيا الانتشرت في بحري و الحتزيد اعدادهم في الايام الجاية نوديهم وين ؟ اقترحوا لينا مكان فاضي في بحري ندفن فيهو جثث الفطايس ديل .. لازم نخصص ليهم مقبرة عشان تبقى تذكار للأجيال .. ما ح نقبل انو جثث المرتزقة الهاجموا بحري يدفنوهم في خلاء امدرمان او في الخرطوم .. الجثث دي حقتنا و إحنا البندفنها عندنا .

من زمان بنقول انو البيدخل بحري ما بيمرق و هسه الدخلوها ما بمرقو منها لا بي كرعينهم ولا بي نقالة .. يندفو فيها بس .

نزار العقيلي