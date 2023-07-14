الجيش يحرق أحزاب قحت المركزي وذراعها العسكري مليشيا الدعم السريع





الجيش حرق أحزاب قحط المركزي وذراعها العسكري مليشيا الدعم السريع سياسياً وعسكرياً وإجتما عياً أنهى تاريخها ووسمها وسمُ من الصعب أن يتجاوزه الشعب السوداني بسهوله لم يجتهد الجيش في ذلك كثيرآ بل وضعهم أمام الحقيقه المُره صدمهم بشعاراتٍهم عن الحريه والسلام والعداله والديمقراطيه ولكنهم عجزوا عن الثبات أمام الحقيقه حتى سقطوا في أوراق الإمتحان النظري والعملي !!

من كتب بيان قوى الحرية والتغيير المركزي وبيان الدعم السريع بخصوص قمة مصر !! هي نفس الجهة المامصدق يمشي يقرأ بياناتهم الاتنين المختلف فيها الإسم بس !!

#كلو_زي_ده