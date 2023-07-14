روبي: قاعدة في الشمالية بديت استمتع بيها كأني اول مرة اشوفها





بعد ما وقفت نفسي من التركيز مع الاخباروالاوضاع الحاصله، ولا عايزه اعرف زاتو بيتنا اتسرق ولا مااتسرق، المهم سلمت أمري لله وتوكلت عليه واعتبرتها الفتره دي هدنه مع نفسي (لانو هي الأكثر تأثيرا من الهدن الكان بتحصل)، وانا قاعده في الشماليه بديت استمتع بيها كأني اول مره اشوفها، تأملت البشر والامكنه وعشت ابسط الحيوات الممكن اعيشها الحمد لله كالعاده قدرته اتأقلم وانبسط كمان وكمان بقيت بتفلسف وبكتب في خواطر، عرفت الشعراء والمؤثرين الطلعو من البلد دي مبدعين ليه نتكلم عن الحته دي في بوست تاني ان شالله 😊بحبكم ابقو متفائلين والله الجاي خير ماعشان حاجه غير انو رب الخير لايأتي الا بالخير #يلا يقين #يلا تفاؤل

روبي كمال