المليشيا بقت مشرزمة بتشتغل بالنفير والغدر ماعندها خطة ولا مشروع ولا فهم





المهم في الامر أن الجيش بدأ الهجوم وترك الدفاعات !! كونوا الجيش يتحرك ويهجم فدي دلاله على إنو الشغل الغريق قدااام ،، مهمآ فعلت المليشيا بعد اليوم ،، ماحتصل مرحلة جاهزية الجيش الحاليه الصورة إنقلبت إنقلبت الف مره القوة البشرية والعسكريه والآله الفتاكه والمدفعية الثقيله كلها بيد الجيش المليشيا بقت مشرزمة بتشتغل بالنفير والغدر ماعندها خطه ولا مشروع ولا فهم مجموعة مخابيل جُهلاء أغبياء وبس ،، مقاطيع النيجر وتشاد ومالىوافريقيا الوسطى ماعندهم حته يمشو ليها والجابهم زاتو مات وهم وراهوا وحيلحقوه بإذن الله تعالى لكن ماحيقعدوا في الخرطوم دي طال الزمن او قصر !!

فعٍل وضع الراجمات وخلي الإستوري بتاعك #كلو_زي_ده

تبيان توفيق