ديل “النهب السريع” مش كده ؟ ديل اللي نهبوا بيتي ودمروه وسرقوا عرباتي ؟





كتب بروفيسور سعد الدين الفاضل :

ديل “النهب السريع ” مش كده ؟؟؟

ديل اللي نهبوا بيتي و دمروه و سرقوا عرباتي ؟؟

بالمناسبه أنا ما كوز و لم تكن لي صلة بالكيزان من قريب أو بعيد ..أنا زول “مهني”..تخرجت من جامعة الخرطوم عام ١٩٦٩.. عملت في جنوب السودان لمدة عام و نصف..تم استيعابي في هيئة التدريس بجامعة الخرطوم و عملت بها حتي تقاعدي عام ٢٠١٥ بعد ان بلغت السبعين..أدخلت الموجات الصوتية الي الممارسة الطبية في السودان منذ عام ١٩٧٨…ساهمت في تخريج ٤٠ دفعة من الأطباء…

كنت أأمل ان اقضي ما تبقي من عمري في بيتي ألذي بنيته بعرقي و حر و حلال مالي….و الأن دمره هؤلاء ” الأشاوس”.. !

لا يهمني ما يفعله الكيزان …و لكن لو حضر أبليس شخصيآ و صحبته كل أبالسة العالم و صرح بأنه سوف يدمر “النهب السريع ” لوقفت معه و أيدته و بذلت كل قدراتي لمساعدته !

وقع ليكم يا شباب ؟؟!!