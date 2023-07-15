قائد الدعامة يهتف: قايلنها امدرمان؛ دي بحري !





ايجابيات الموقف بعد كمين بحري

١. سمعنا قائد الدعامة هتف :

– قايلنها امدرمان؛ دي بحري !

مما يعني اعترافه بان الدعامة بتوع امدرمان ما على كدة وقد هُزموا بشدة فيها

٢. لم يخترق الدعامة صندوق الجيش بدليل وصول القوة كبري الحلفايا وتحريره واكنال مهمتها البادئة من حطاب .

٣. فديو الدعامة ممنتج ، والصحيح فيو بس التاريخ ،

٤. قوات الدعم الحالية الهاجموا في بحري ديل النخبة وبسموهم اولاد … ، وكانوا داسينهم للاخير بعد قدموا ولاد ال … قربانا للطيران، وكانوا متدسين في البيوت ويا دوب طلعوهم للمعركة ، مما يعني انهم الطلقة الاخيرة في كنانة الدعامة

وللعلم تمت هزيمتهم في معركة بحري اليوم واكتمال انتشار الجيش ، والأسوأ ينتظرهم هداهم الله .

٥. القوات دي كانت مسئولة عن حراسة عبد الرحيم دقلو قبل هروبه من المعركة ، ومعلوماتي تقول انه دخل تشاد ليومين فقط، ثم حملته طائرة خاصة ل …..

٦. لا تعميكم خسارة واحدة عن مئات الانتصارات، ويكفي أن الجيش الآن تحول للهجوم والسيطرة .

٧. القحاتة مدعي الحياد والذين صمتوا لزمن؛ اليوم نشطوا بشدة في الترويج للكمين وصور شهداء وخسارة الجيش

ديل مالهم يا ناس ؟

اللهم انصر جيشنا

محمد هاشم الحكيم

