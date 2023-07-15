صفحة الجاسوس على فيسبوك تغير اسمها ل طارق الهادي كجاب





#طلس_نيوز

سواقة الناس في السوشيال ميديا السودانية مع خفة تصديق الصفحات غير الصحيحة والاعتماد على انه كسل الناس في انها تستوثق من المعلومات، السواقة بقت حاجة ما صعبة

يبدو انه دي صفحة شتل بتاعت الجنجاقحت واسمها بدأ بـ الجاسوس 😂 واتغيرت لي كجاب بعد انقلاب الجنجاقحت.. بدون التطرق لشخص وخطاب ومواقف العميد طارق اللي معروف انه قاعد في أمدرمان مش في السعودية

كدة الجنجاقحت ذخيرتهم الفيسبوكية بقى عندهم صفحات مزيفة لكل من:

حزب المؤتمر الوطني

وزارة الصحة ولاية الخرطوم

طارق الهادي كجاب

لو لقو طريقة لي صفحة عمرو صالح ووائل سلامة بقدرو يعملو متحرك “فيسبوك لاقن” 😂😂

#الدولة_باقية

#ضد_الجنجويد