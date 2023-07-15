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خالد سلك وياسر عرمان ومن لف لفهم عاوزين يفرضوا علينا الكيزان كطرف في الصراع

2023/07/15
كمال الزين

خالد سلك وياسر عرمان ومن لف لفهم عاوزين يفرضوا علينا الكيزان كطرف في الصراع ده غصباً عننا لمجرد إنهم يبرروا موقفهم المخزي من إنتهاكات الدعم السريع و جرائمه في حق المواطنين ، و كأننا شعب عندو قنبور و نحنا بنشوف حرب الدعم السريع و سلاحه موجه للمواطنين لإذلالهم و نهبهم و ترويعهم و قتلهم و إغتصابهم ، و ليست موجهة نحو الجيش و لا الكيزان .
المواطن البسيط الذي أهين و أذل و شرد من بيته و مدينته و نهب نيته و أغتصبت حرائره علاقته شنو بالكيزان ؟
و سأكرر القول :
موقف الساسة الجهابذة ديل سيحول الحرب إلى معركة إنتقامية سيقاتل فيها المواطن ضد الجنجويد و لن ينتظر الجيش ليحرر له بيته أو يعيد له كرامته ، و لن يلتفت لفرية حرب الكيزان للعودة للحكم التي يتشدق بها سلك و عرمان و من يطبل لهم عن وعي و دونه .

كمال الزين

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