خالد سلك وياسر عرمان ومن لف لفهم عاوزين يفرضوا علينا الكيزان كطرف في الصراع
خالد سلك وياسر عرمان ومن لف لفهم عاوزين يفرضوا علينا الكيزان كطرف في الصراع ده غصباً عننا لمجرد إنهم يبرروا موقفهم المخزي من إنتهاكات الدعم السريع و جرائمه في حق المواطنين ، و كأننا شعب عندو قنبور و نحنا بنشوف حرب الدعم السريع و سلاحه موجه للمواطنين لإذلالهم و نهبهم و ترويعهم و قتلهم و إغتصابهم ، و ليست موجهة نحو الجيش و لا الكيزان .
المواطن البسيط الذي أهين و أذل و شرد من بيته و مدينته و نهب نيته و أغتصبت حرائره علاقته شنو بالكيزان ؟
و سأكرر القول :
موقف الساسة الجهابذة ديل سيحول الحرب إلى معركة إنتقامية سيقاتل فيها المواطن ضد الجنجويد و لن ينتظر الجيش ليحرر له بيته أو يعيد له كرامته ، و لن يلتفت لفرية حرب الكيزان للعودة للحكم التي يتشدق بها سلك و عرمان و من يطبل لهم عن وعي و دونه .
كمال الزين
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