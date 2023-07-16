الدعم السريع يحتجز نساءً وأطفالاً وعائلات وتقوم باستخدامهم كدروع بشرية





راعي الضأن في الخلا يعلم تمام العلم أن الدعم السريع يحتجز نساءً و أطفالاً و عائلات و تقوم باستخدامهم كدروع بشرية لإرغام الجيش على عدم التقدم بمناطق الرياض و حي المطار و غيرها و يقارب عددهم ال ٥ آلاف كما ورد في إتهامات المنظمات الحقوقية ، إلا أن الجنجويد و حلفاءهم السياسيين و المتحدثين بإسمهم من المأجورين يكذبون على الملأ دون حياء ، و لا يحفلون بأمر فقدانهم المصداقية يوماً بعد يوم ، فعقيدة الجنجويد تقوم على الإنكار و التلفيق و الكذب إعتماداً على إنتشار منسوبي حواضنهم السياسية بالسوشال ميديا و دعمهم هذه الأكاذيب عبر إسلوب قديم مهترئ يقوم على تمييع القضايا و تحييد المواقف و التشويش على المواطن عبر الحديث عن الكيزان و الفلول و عن ضرورة إيقاف الطيران و المدرعات و ليس إيقاف الحرب كما كانوا يدعون في بدايات الأزمة .

كمال الزين