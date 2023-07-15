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هل تلقت قيادات الجيش وعود بإبعاد الدعم السريع عن المشهد السياسي؟

2023/07/15
تيسير عووضة

بعد تصريحات شمس الدين كباشي المهادنة الآن، وحديثه يمكن لأول مرة عن ضرورة تشكيل حكومة مدنية، وبعد عدد كبير من المبادرات الدولية لإيقاف الحرب، وبعد توجه المجتمع الدولي لإدانة وتجريم ممارسات الدعم السريع

هل تلقت قيادات الجيش وعود بإبعاد الدعم السريع عن المشهد السياسي؟
الجاي مختلف!

أهم حاجة في تصريحات كباشي إنو قفل الطريق على ناس تفويض الجيش 😁
الجيش زاتو قال ليك لا تفوضني ولا عندي ليك حاجة 😌

تيسير عووضة

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