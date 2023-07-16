الجيش السوداني انتصر عندما اختفى حميدتي وولى أخوه هاربا





هذه الحرب انتصر فيها الجيش السوداني

انتصر حين

فشلوا في قتل البرهان

انتصر حين

فشلوا في اعلان بيانهم باستلام حميدتي للرئاسة

انتصر حين

دمر عتاد القوم

انتصر حين

قل عددهم وخارت قواتهم

انتصر حين

اختفى حميدتي وولى أخوه هاربا

انتصر حين

صار الدعامه يعتدون على المواطنين و صار شغلهم الشاغل التضييق على المواطن

انتصر حين

صاروا يختفون و يحتمون بالمواطنين و بمنازل المدنيين و المستشفيات

انتصر حين

صاروا يقودون هجماتهم بعربات ملاكية ليست قتالية

انتصر حين

تشتت الحاضنة السياسية للقوم و انفض عنهم حلفاؤهم

انتصر حين

صار كل مواطن سوداني عنده مشكلة شخصية مع هؤلاء القوم

انتصر حين

صاروا يجندون كل من هب و دب لخلق الفوضى في العاصمة

و ما بقى من هذه الحرب إلا بعض الترتيبات

التي قد تكون في شكل تفاوض أو في شكل اتفاق

اليد العليا فيه لجيشنا و لقواتنا المسلحة و ليس من شأن الانتصار أن تقضي على خصمك بكلياته …

مصطفى ميرغني

