عائشة الماجدي: أتصل بي قحاتي وإتناقشنا في تصريح كباشي.. قلت له: “بل بس:





أتصل بي واحد من القحاتة وإتناقشنا في تصريح الجنرال كباشي

قاطعته بسرعة خلي وليداتكم ناس سلك يجهزوا للبلدوزر وأردول ح يبلوكم سياسيًا …

وبتنجغموا زي ما انجغمت كل محاولاتكم الماضية حكومتين لحمدوك سقطت وإطاري سقط ولجنة إزالة تمكين سقطت !!

وتحالفكم مع المتمرد حميدتي سقط !!!

وتآمركم علي الجيش سقط !!!

قاطعني لالالا نحن بنقبل اي زول تاني وبنشتغل مع اي زول داك كان زمن دلع وتاني مافي 😁

رديت عليه أول شئ هو إنتوا البقبلكم منو تاني يا قحاتة ؟؟

رديت علي تاني يا نائف أسمعني قال لي شنو قلت لي (بل بس) …

عائشة الماجدي