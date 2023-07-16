هل انت كمواطن سوداني ستثق في قوات الدعم السريع بعد الحصل؟





بستغرب فى الناس البقولوا لا للحرب والناس تتفق!! يتفقوا علي شنو ومع منو؟ ديل ناس جو من تشاد والنيجر وافريقيا الوسطى همهم فى الغنائم والجيش همو علي الوطن….!!

الجيش ده ما برهان وكباشي ولا ياسر العطا ….الجيش فيه أبناء ا الشرق والغرب والشمال وحتي الجنوب الإنفصل قلبو معانا ومع الجيش ……❤️

السؤال:

١/ هل انت كمواطن سوداني حتثق في قوات الدعم السريع بعد الحصل؟

٢/هل حتقبل الدمج تاني ونعيد غلط الكيزان في إنشاء القوات دي؟

٣/طيب التفاوض ده البيتكلموا عنه ده حيكون فيه شنو يعني حيقولوا ليهم شيلوا حاجاتكم وامشو عايزين نحلكم وحيوافقوا طوالي؟ كده

ديل بيقاتلوا وبينهبوا ويغتصبوا ليهم ٣ شهور… ديل ناس دايرين يمرقو بي اخوي واخوك؟!! ….طبعا لا….

الشي التاني بتزعلو في كلمه الحل فى البل؟ وروني خيار يعملوا الجيش غير الحرب شنو؟! علي الاقل ده بدافع عن سيادة دوله كااااامله إسمها السودان …حتقولوا لي الكيزان ياخ انا هسي اي شي ببل الجنجويد ديل انا معاه… هسي ناس الحريه والتغير ديل ممكن اكون معاهم خلوهم يملصوا البدل دي ويمشوا يحاربو بدل حايمين من بلد لي بلد من دون فايده ….!!

يا جماعه مافي اي سوداني داير الحرب ولا الخراب واتحداكم هسي الناس دي كلها عايزه ترجع بيوتا بأسرع فرصه بأي فهم واي كيفيه ….!

والله انا كمواطنه عايزه ارجع والسودان يعمر ونتعلم ونتعالج ونكون زينا زي اي بلد ما طالبين حاجات كتيره نحن اتحرمنا من اقل الحقوق انك تقعد في بيتك بيجوا المتمردين ديل يطردوك ويقعدو فى البيت ويتبجحوا بالفيديوهات دي قمه الحقاره…!!

ما يجيني زول يقول لي انتي شردتي وقصصكم الميته دي… اي شردت وخليت وراي جيش ياكل النار عشان بيقدر يشيل السلاح وانا مابقدر… والله لو فضل فيهم نفر نحن معاه وندعمه وندعى ليه ونثق فيه وده أقل شئ نعمله….وربنا يصلح الحال ويحقق الأمان ويرجع لينا بلدنا الإتنهب.

ميادة قمر الدين